Oriana Sabatini y Paulo Dybala confirmaron el sexo de su bebé

La artista, de cuatro meses de embarazo, reveló la noticia y contó que atraviesa el proceso con fuertes náuseas y el gran apoyo de su pareja.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala revelaron la gran noticia: el bebé que están esperando es una nena. La confirmación llega cuatro meses después de que la pareja hiciera público su embarazo.

La artista compartió su alegría, aunque admitió que la está pasando mal con los síntomas del primer trimestre. «Estoy muy contenta pero me siento fatal. Vomito todos los días. Estoy de cuatro meses«, comentó.

Consultada sobre sus preferencias, Oriana no dudó en dar el gran anuncio: “Cualquiera está bien, igual ya sabemos que es nena”.

Sobre el nombre, la futura mamá confesó que ya tiene algunas ideas, aunque no las quiso revelar. «Hermione me parecía como un poco mucho. Me gustan nombres no muy raros. Me gustaría un nombre que sea lo más original posible, pero que no sea rarísimo. Que tenga su originalidad, pero que no suene a algo tan desconocido”, explicó.

Oriana detalló cómo está transitando estos primeros meses de gestación, señalando las molestias típicas: “Tengo mucho mareo y mucha náusea. Tengo antojos. Lo que siento que pasa con los bebés es que van al historial de todo lo que comiste en tu vida y dice ‘quiero esto’”.

Además, destacó el apoyo incondicional del futbolista: «Paulo me está recontra consintiendo. Me cambia, me pone el pijama, me arropa. Lo amo”, resaltó sobre su marido.

Finalmente, sobre el padrino, la artista aclaró que la elección recaerá sobre alguien ajeno al mundo del fútbol, descartando a cualquier jugador de la Selección argentina.

La noticia del embarazo fue celebrada con gran emoción por parte de Catherine Fulop, madre de Oriana, quien no dudó en compartir su felicidad en redes sociales.

«Voy a ser abuela«, escribió Fulop junto al emotivo posteo en el que la pareja había anunciado la dulce espera, añadiendo un comentario: “Qué bendición tan grande”. Minutos después, compartió tiernas imágenes de su hija y yerno, asegurando: “Hoy en nuestras vidas, como dijo mi amor Ova, sale el sol. Estamos llenos de emociones por este nuevo integrante”.

“Dios los bendiga hijos. ¡Gracias, gracias, gracias! Soy la abuela más feliz del mundo”, concluyó la actriz venezolana.