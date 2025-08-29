Agmer podrá hacer campaña en escuelas para las próximas elecciones

El Consejo General de Educación autorizó a representantes sindicales a ingresar a los establecimientos educativos y utilizar sus instalaciones para los comicios del 25 de septiembre.

El Consejo General de Educación (CGE) de Entre Ríos, a través de la circular N° 14/2025, ha autorizado a los representantes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) a realizar actividades de campaña en las escuelas de la provincia. La medida se enmarca en las elecciones internas del sindicato, programadas para el próximo 25 de septiembre, en las que más de 20.500 docentes elegirán a sus autoridades.

La circular del CGE establece que los dirigentes y candidatos de Agmer podrán «ingresar a los establecimientos educativos» para presentar sus propuestas durante la jornada escolar. No obstante, se aclara que estas actividades deberán coordinarse con antelación y de manera que no «entorpezcan el normal dictado de clases ni la organización institucional». La autorización también incluye el uso de las instalaciones escolares el día de las elecciones, de 8 a 18 horas, para llevar a cabo el acto electoral. Las Direcciones Departamentales de Escuelas serán las encargadas de supervisar y controlar el cumplimiento de estas normativas.

Los comicios definirán la totalidad de las autoridades del sindicato, desde las filiales locales hasta la Comisión Directiva Central. Por ahora, dos listas se encuentran en carrera para dirigir el gremio de los docentes entrerrianos.(Ahora)