Histórico hallazgo en Entre Ríos: descubrieron restos fósiles de un Gliptodonte

Facebook Twitter WhatsApp

Un hallazgo de gran valor paleontológico ha conmocionado a la comunidad de Colonia Avelina, ubicada entre Líbaros y Basavilbaso, en la provincia de Entre Ríos. Nelson Michel, un trabajador rural que realizaba labores agrícolas, se topó con una estructura inusual en medio de un cañadón formado por las aguas de desagüe. Al excavar con cautela, descubrió lo que parecía ser un caparazón de grandes dimensiones, lo que lo llevó a buscar información en línea.

El internet le confirmó sus sospechas, y tras consultar con su cuñado y propietario del campo, Horacio Muñoz, decidieron notificar a las autoridades. Enviaron fotografías al Museo de Ciencias Naturales de Paraná, cuyos especialistas confirmaron de inmediato el hallazgo: se trataba de los restos fósiles de un gliptodonte, un mamífero acorazado prehistórico emparentado con los armadillos de la actualidad.

Los expertos del museo instruyeron a Michel y Muñoz a detener la excavación para evitar dañar el valioso fósil. Ahora, un equipo de especialistas se encargará del rescate y preservación adecuada de los restos. Este descubrimiento no solo ha despertado una gran expectativa en la zona, sino que también ofrece una oportunidad para revalorizar la historia natural de la región, atrayendo la atención sobre su riqueza paleontológica.(FM Riel)