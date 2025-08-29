El Banco Nación y ANSES lanzará beneficios exclusivos para jubilados

A partir del 1° de septiembre, los jubilados que cobran sus haberes en el Banco Nación pudieron acceder a un rendimiento automático en sus cuentas y a reintegros adicionales en supermercados.

Facebook Twitter WhatsApp

A partir del pasado 1° de septiembre, los jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través del Banco Nación accedieron a un paquete de beneficios exclusivos, diseñados en colaboración con la ANSES. Estas medidas buscaron mejorar el poder de compra y los ingresos de los beneficiarios.

Uno de los principales beneficios fue el rendimiento diario automático en las cuentas. Sin necesidad de realizar trámites, el saldo de las cajas de ahorro comenzó a generar intereses a una Tasa Nominal Anual (TNA) del 32%, con un tope de saldo de $500.000. Este rendimiento se acreditó día a día, ofreciendo un ingreso extra de manera sencilla y segura.

Además, se implementó un reintegro adicional del 5% en compras realizadas de lunes a viernes en supermercados adheridos, con un tope de $5.000 por usuario y por semana. Este beneficio aplicó a pagos con tarjetas de débito y crédito del Banco Nación a través de la aplicación “BNA+ MODO” y fue acumulable con otras promociones vigentes. Los supermercados que participaron de la promoción fueron Carrefour, ChangoMás, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea.

El requisito clave: la aplicación BNA+

Para poder acceder a todos estos beneficios, era obligatorio tener instalada la aplicación móvil BNA+. Desde esta plataforma se gestionaron los reintegros, los descuentos y la acreditación diaria de los intereses. En ese momento, solo el 60% de los jubilados que cobraban en el Banco Nación tenían la aplicación, por lo que se recomendó su descarga. La app era gratuita, simple y segura, y para su registro solo se necesitaba el DNI. Para aquellos que desearon aprender a utilizarla, se ofrecieron simuladores y guías en el sitio web mayoresactivos.com.ar/PracticasbnaMAS.(Con información de TN)