Paraná celebró el Día de la Ancianidad con una gran convocatoria y feria de emprendedores

Alrededor de 250 adultos mayores de distintos barrios de la ciudad se reunieron para celebrar su día, en un evento que destacó el trabajo en talleres y la importancia del encuentro social.

En conmemoración del Día de la Ancianidad, que se celebra cada 28 de agosto, la Municipalidad de Paraná organizó un evento que reunió a unas 250 personas de diversos barrios de la ciudad. La celebración tuvo lugar en la Escuela Hogar, Plaza Sáenz Peña, CIC II Este, Bajada Grande, Anacleto Medina, Parque Gazzano y San Agustín, entre otras zonas, donde el gobierno municipal ofrece actividades diarias para adultos mayores.

La titular de la Dirección General de Integración Social para Personas Mayores, Betiana Brunengo, expresó su alegría por la gran convocatoria. «La mayoría de las personas pertenecen a los talleres que realizamos en la Dirección de Adultos Mayores de la Municipalidad», comentó Brunengo, quien también agradeció a la intendenta Rosario Romero por el apoyo a estas iniciativas.

El evento contó con la participación de una Feria de Emprendedores de Adultos Mayores, un espacio donde los asistentes pudieron exponer y vender sus productos. Según la subsecretaria de Economía Social y Solidaria, Priscila Spinetti, estos talleres no solo brindan un ingreso económico, sino que también fomentan un espacio de encuentro y de intercambio de saberes.

«Además de vender, muestran lo que hacen y cada vez se van animando a más», afirmó Spinetti, quien adelantó que se está organizando una feria exclusiva para adultos mayores. La funcionaria destacó que estas iniciativas son cruciales para el bienestar y la integración de las personas mayores en la comunidad.(Informe Litoral)