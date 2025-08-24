Periodistas Agropecuarios de la Mesopotamia se encuentran en Paraná: así será el programa

La capital entrerriana será sede los días viernes 5 y sábado 6 de septiembre del Segundo Encuentro de Periodistas Agropecuarios de la Mesopotamia, organizado por la Asociación Entrerriana de Periodistas Agropecuarios (AEPA) junto al Circulo Thay de Misiones y periodistas agropecuarios independientes de Corrientes.
Programa
Viernes 5 de septiembre
8:30 | Recepción
9:00 | Palabras de bienvenida
«Entre Ríos y la diversidad de sus cadenas de valor»
Guillermo Bernaudo | Ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos
«Panorama de la agricultura en Entre Ríos«
Pablo Fontanini | Sistema de Información de Bolsa de Cereales de Entre Ríos
«Sanidad desde el origen, el primer paso para una citricultura sustentable»
Claudio Gómez | Responsable del Laboratorio de Biotecnología y del Centro Único de Introducción y Saneamiento de INTA Concordia |
» La cadena porcina entrerriana: desafíos y oportunidades»
Juan Pablo Cerini | Cámara de Productores Porcinos de Entre Ríos
11:30 | Sector Porcino Entre Ríos – Cámara de Productores de Porcinos de Entre Ríos
– Comercialización de carne de cerdo:
Modelo La Porca – Visita a local comercial
Modelo PONDESUR – Visita a planta de desposte
14:15 | Recorrida al Establecimiento La Elegida | Producción de Nuez Pecan
Kilómetro 43 de la Ruta 18, entre la Aldea San Antonio y Viale.
Cooperativismo como motor de crecimiento en la producción de nuez pecan
Cristian Axt | Encargado de Industria de La Agrícola Regional Cooperativa Limitada
Nuez pecan: cultivo local con alcance global
Ing. Agr. Carolina Holzheier | Encargada de producción de nuez pecán de La Agrícola Regional Coop. Ltda.
18:00 | Visita a viñedo y reserva natural Los Aromitos
Recorrido guiado por viñedo
Degustación de vinos en cava subterránea
– Historia de la vitivinicultura entrerriana
Atardecer y Cocktail
Sábado 6
9:00 | Bolsa de Cereales de Entre Ríos
Romper el algoritmo: Cómo y por qué se comunica la carne argentina a los jóvenes | IPCVA
Espacio de intercambio
11:30 | Recorrida Paraná Bus Turístico.
