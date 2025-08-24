Periodistas Agropecuarios de la Mesopotamia se encuentran en Paraná: así será el programa

Será el viernes 5 y el sábado 6 de septiembre y participarán agroperiodistas de diferentes lugares de Entre Ríos, Corrientes y Misiones. Habrá disertaciones y recorrerán cadenas productivas de la región.

Facebook Twitter WhatsApp

La capital entrerriana será sede los días viernes 5 y sábado 6 de septiembre del Segundo Encuentro de Periodistas Agropecuarios de la Mesopotamia, organizado por la Asociación Entrerriana de Periodistas Agropecuarios (AEPA) junto al Circulo Thay de Misiones y periodistas agropecuarios independientes de Corrientes.

Programa

Viernes 5 de septiembre

8:30 | Recepción

9:00 | Palabras de bienvenida

«Entre Ríos y la diversidad de sus cadenas de valor»

Guillermo Bernaudo | Ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos

«Panorama de la agricultura en Entre Ríos«

Pablo Fontanini | Sistema de Información de Bolsa de Cereales de Entre Ríos

«Sanidad desde el origen, el primer paso para una citricultura sustentable»

Claudio Gómez | Responsable del Laboratorio de Biotecnología y del Centro Único de Introducción y Saneamiento de INTA Concordia |

» La cadena porcina entrerriana: desafíos y oportunidades»

Juan Pablo Cerini | Cámara de Productores Porcinos de Entre Ríos

11:30 | Sector Porcino Entre Ríos – Cámara de Productores de Porcinos de Entre Ríos

– Comercialización de carne de cerdo:

Modelo La Porca – Visita a local comercial

Modelo PONDESUR – Visita a planta de desposte

14:15 | Recorrida al Establecimiento La Elegida | Producción de Nuez Pecan

Kilómetro 43 de la Ruta 18, entre la Aldea San Antonio y Viale.

Cooperativismo como motor de crecimiento en la producción de nuez pecan

Cristian Axt | Encargado de Industria de La Agrícola Regional Cooperativa Limitada

Nuez pecan: cultivo local con alcance global

Ing. Agr. Carolina Holzheier | Encargada de producción de nuez pecán de La Agrícola Regional Coop. Ltda.

18:00 | Visita a viñedo y reserva natural Los Aromitos

Recorrido guiado por viñedo

Degustación de vinos en cava subterránea

– Historia de la vitivinicultura entrerriana

Atardecer y Cocktail

Sábado 6

9:00 | Bolsa de Cereales de Entre Ríos

Romper el algoritmo: Cómo y por qué se comunica la carne argentina a los jóvenes | IPCVA

Espacio de intercambio

11:30 | Recorrida Paraná Bus Turístico.

Del archivo: Paraná será sede del Segundo Encuentro de Periodistas Agropecuarios de la Mesopotamia