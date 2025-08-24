Aranguren festeja el Día de las Infancias este domingo

Será desde las 14 en el Polideportivo. La entrada es libre y gratuita, Hay que llevar taza para la chocolatada. En esta nota, enterate de todo lo que hay.

Este domingo 24 de agosto se celebra el Día de las Infancias en Aranguren. La propuesta iniciará a las 14 en el Polideportivo Municipal con entrada libre y gratuita.

Durante la jornada, pensada para los más chicos pero con atractivos para toda la familia, habrá feria de emprendedores, bicicleteada, juegos, castillos inflables, merienda para compartir, regalos y el Planetario Móvil del Observatorio Astronómico de Oro Verde.

La bicicleteada comenzará a las 14:00 y tendrá una duración de 30 minutos para los que deseen participar.

Es fundamental que los pequeños lleven su taza donde se les servirá la chocolatada.

El festejo es organizado por la Municipalidad de esa ciudad del departamento Nogoyá. (Informe Litoral)