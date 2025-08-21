Siebenlist: “Trabajamos con eficiencia para sostener las finanzas y avanzar en obras para Aranguren”

El intendente de Aranguren se refirió a diversos temas vinculados a la gestión: finanzas municipales, financiamiento de obras, contribución por mejoras, loteos y urbanización, entre otros puntos de interés.

Facebook Twitter WhatsApp

Finanzas municipales y aumento salarial del 5%

El intendente destacó que las obras que se ejecutan en Aranguren son costeadas íntegramente por el municipio: “Hemos sido cuidadosos con los recursos. Hace un mes tuvimos que hacer un corte en trabajadores quincenales porque la recaudación cayó de un mes a otro en 40 millones de pesos. Eso comenzó a reacomodarse, pero en su momento costó”, explicó al programa Mi Gente de Canal 6 RCVC.

Señaló además que la caída en la actividad económica afecta directamente a la coparticipación nacional y provincial, de la cual dependen los municipios. Por ese motivo, se busca administrar con eficiencia y generar empleo transitorio hasta que la economía se recupere.

En ese marco, Siebenlist anunció un aumento del 5% para los empleados municipales en todas las categorías, como una medida de acompañamiento para el bolsillo de los trabajadores.

Notificación de deudas y contribución por mejoras

El mandatario informó que el municipio está comunicando a los vecinos el estado de sus deudas: “Es mi obligación como presidente municipal percibir impuestos y contribución por mejoras. La notificación permite que el frentista conozca si posee deudas y pueda regularizar su situación mediante un plan de pagos o pago contado”.

Siebenlist destacó que todo ingreso por obra pública será destinado exclusivamente a la ejecución de nuevas mejoras: cordón cuneta, veredas y pavimento de hormigón. Actualmente, se recupera alrededor del 40% del costo total de las obras de pavimento, lo que consideró “razonable”.

Urbanización Sur: subasta y planes de financiamiento

Respecto al loteo “Urbanización Sur”, el intendente explicó que, por ley, la venta de lotes debe realizarse mediante subasta pública, aunque también se trabaja en planes de financiación para ampliar el acceso: “La compra de contado tiene un beneficio y, además, los compradores locales cuentan con un 10% de descuento. Queremos seguir vendiendo terrenos para reinvertir y potenciar el desarrollo urbanístico de la zona”.

Subrayó que actualmente el municipio dispone de tierras con toda la documentación en regla, lo que permite proyectar viviendas y futuros loteos.

Avance en la doble mano de Avenida Victoria

Sobre la obra en Avenida Victoria, Siebenlist indicó que ya se finalizó el cordón cuneta y que, tras las lluvias, se espera retomar los trabajos de broza, piedra y compactado final.

El proyecto incluyó también perfilado de banquinas, relleno de terrenos bajos y trabajos de forestación, con la plantación de lapachos y jacarandás, diagramados por el Ing. Agr. Omar Brunner.

“Una vez que finalicemos en el barrio sur con dos cuadras de cordón cuneta, nos trasladaremos a otros barrios para seguir mejorando la traza vial”, aseguró.

Reconocimiento a los 10 años de la radio municipal

Finalmente, el intendente se refirió al descubrimiento de una placa en conmemoración de los 10 años de Radio Popular Aranguren (FM Municipal 96.5):

“La historia la hacemos entre todos. Esta radio nos permitió y nos permite que vecinos e instituciones puedan expresarse e informar, fortaleciendo la democracia y la libertad de expresión. Reconocemos a quienes impulsaron su creación, como Eduardo Tessore y Gustavo Pusineri, y a todos los que trabajaron y trabajan en esta emisora”.

Del archivo: La Junta de Gobierno de Costa Grande realiza obras de mejora en su sede