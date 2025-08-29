La provincia invierte en infraestructura vial y educativa en Urdinarrain y la región

El gobernador Rogelio Frigerio recorrió este jueves la construcción de nuevas salas de nivel Inicial en la Escuela Nº 103 próximas a culminarse, las mejoras edilicias en la Escuela Secundaria Nº 16 y los trabajos de recuperación de la ruta provincial 51, que conecta localidades del departamento Gualeguaychú.

Al visitar el avance de obra de la ruta provincial 51 -incluida en el plan de recuperación y mantenimiento vial-, junto al intendente Sergio Martínez, el gobernador declaró: «Estamos, sobre todo en esta zona, avanzando con varias rutas que estaban abandonadas, en algunos casos sin ninguna inversión desde décadas».

En rueda de prensa, Rogelio Frigerio prosiguió: «Tenemos que ser cuidadosos con los recursos, en un momento de tanta dificultad como esta, pero el compromiso es que en estos cuatro años -van 20 meses recién- podamos intervenir el ciento por ciento de las rutas provinciales y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para cumplir con ese compromiso».

El gobernador también recorrió las labores en la escuela Nº 103 General Urdinarrain -a la que solo le falta la conexión de gas natural para inaugurarlas- y visitó a alumnos de escuela secundaria Nº 16 Colegio de Urdinarrain -establecimiento en el que se arreglan techos que padecían filtraciones-. «Estamos arreglando cerca de 400 escuelas en toda la provincia, priorizando, por supuesto, las que estaban en peor estado y hasta ponían en riesgo la vida de los alumnos y los docentes», recordó Frigerio, quien reconoció que «aún falta» para solucionar los problemas en 1.500 escuelas, pero reiteró el «compromiso de tratar de intervenirlas a todas, sobre todo a las que en donde más hace falta la intervención del estado».

En ese sentido, recalcó: «Escuelas, hospitales, sectores de salud, rutas provinciales y la seguridad pública son las prioridades. Son todas responsabilidades indelegables del gobierno provincial y nosotros nos hacemos cargo, por supuesto, en la medida de lo que podemos y con los recursos que tenemos».

Los trabajos, en cifras

La obra en la Escuela Nº 103 General Urdinarrain registra un avance del 96,8 por ciento y una inversión superior a los 285 millones de pesos. El proyecto permitirá ampliar la capacidad del establecimiento, que alberga a más de 50 niños y niñas en el jardín de infantes.

En tanto, en la Escuela Secundaria Nº 16 Colegio de Urdinarrain, donde también funciona el Instituto Técnico Superior, se llevan adelante trabajos de impermeabilización de techos, con una inversión de más de 33 millones de pesos. La intervención beneficiará a una matrícula de 646 estudiantes, garantizando condiciones seguras y adecuadas para la actividad escolar.

Por otra parte, en el departamento Gualeguaychú avanzan los trabajos de recuperación de la ruta provincial Nº 51, que abarcan 22 kilómetros entre Urdinarrain-Parera y Larroque-punto de referencia 8+200. La obra forma parte de un paquete de intervenciones viales con un contrato total superior a los 31.900 millones de pesos, y presenta un 30,6 por ciento de ejecución.