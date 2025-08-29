Persecución policial en Nogoyá terminó con la detención de dos sospechosos

En la noche de este jueves, una intensa persecución policial en Nogoyá concluyó con la detención de dos sujetos que se dieron a la fuga tras intentar evadir un control preventivo. El incidente comenzó alrededor de las 23:30, cuando brigadistas de la Dirección de Delitos Rurales, que patrullaban en el ejido de la ciudad, notaron a dos hombres en una motocicleta que transportaban varios objetos, uno de los cuales tenía la forma de un arma de fuego larga.
Al intentar identificarlos, los sospechosos emprendieron una huida a alta velocidad, ingresando a la ciudad e incluso circulando en contramano en varios tramos. Ante esta situación, se unió a la persecución el personal del Comando Radioeléctrico y de la Motorizada de la Jefatura Departamental. Durante la persecución, y para lograr que se detuvieran, los agentes efectuaron detonaciones disuasivas, una medida que finalmente resultó exitosa con la intervención de la unidad Motorizada.
Los detenidos, de 21 y 42 años, se trasladaban en una motocicleta Honda Bros 125cc de color azul, la cual no tenía patente y presentaba una prohibición para circular. Tras la detención, los elementos que transportaban fueron secuestrados y se inició la investigación correspondiente para determinar su procedencia y la situación legal de los individuos. El operativo destaca la coordinación entre las distintas dependencias policiales para garantizar la seguridad en la zona.
