Alejandro Carrere consiguió su tercer mandato en la UTN – Facultad Regional Paraná

El actual decano seguirá al frente de la Facultad hasta 2029 cuando cumplirá su tercer y último mandato. Obtuvo 31 votos, mientras que la segunda fórmula consiguió 12 y la tercera, 11 adhesiones.

Alejandro Carrere consiguió el tercer mandato como decano de la Facultad Regional Paraná de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) al imponerse sobre sus dos competidores. Como desde 2017, lo acompañará como vicedecano Alejandro Jerichau en el mandato 2025/2029.

Resultado de la elección 2025 en la UTN Paraná

En primera instancia de la elección de decano, Carrere consiguió 32 votos seguido por Enrique Sergio Burgos, que sumó 11; y Alberto Manuel Alcain, también con 11.

En segunda vuelta, Carrere recogió 31 votos; Burgos, 11; y Alcain 12.

Carrere: «La educación tecnológica debe ser un motor de transformación social»

Tras conocerse los resultados, Carrere expresó: “la UTN Paraná es parte esencial del entramado social, productivo y cultural de nuestra región. Nuestro mayor desafío es seguir consolidando una universidad pública que garantice igualdad de oportunidades y acceso para todas y todos. La educación tecnológica debe ser un motor de transformación social, permitiendo que más personas, sin importar su origen, puedan formarse y aportar al desarrollo del país”.

Asimismo, subrayó la importancia de la universidad como espacio de encuentro democrático y de construcción colectiva: “Cada paso que damos está orientado a fortalecer el vínculo con la comunidad y a sostener la misión histórica de la UTN: formar profesionales comprometidos con el presente y el futuro de la Argentina”.

Los anteriores triunfos de Carrere

Carrere ganó la elección de decano de la UTN Paraná por primera vez en 2017. Ese año se convirtió en el sucesor de Omar Berardi en el cargo de decano.

Entonces, Carrere se impuso, en segunda vuelta, por mayoría simple, con 31 votos, contra los 24 que sumó su competidor César Mini. De ese modo, Carrere se convirtió en el nuevo decano de la Facultad Regional Paraná de la UTN una vez concluido el tercer período de Omar Berardi al frente de la gestión.

El decano de la UTN Paraná inició gestión acompañado por Alejandro Jerichau, como vicedecano, quien fue el único candidato para el cargo y obtuvo 49 votos, contra 6 abstenciones.

En 2021, Carrere se impuso con mucha comodidad a la postulante María del Carmen Arús. Con una concurrencia de 54 consejeros acreditados, departamentales y directivos, Carrere ganó en primera vuelta por 40 votos contra 12 de Arus, obteniendo más de dos tercios de los sufragios.

Del mismo modo, en la elección del vicedecano fue reelecto Alejandro Jerichau, en este caso sin oposición, con 44 votos a favor y 10 sufragios en blanco. Carrere y Jerichau estuvieron al frente de la facultad en el período 2021-2025 y ahora lo harán hasta 2029.