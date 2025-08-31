Vialidad continúa con las mejoras en caminos rurales del departamento Tala

En el marco del programa de conservación de caminos y rutas para garantizar una mejor transitabilidad a vecinos y productores, continúan los trabajos en la traza de la ruta provincial 15, en el tramo desde la provincial 39 hasta La Hoyita, en departamento Tala.

Facebook Twitter WhatsApp

La tarea consiste en la reposición de 1773 m3 de material calcáreo; y 2759 m3 de ripio, en el área perteneciente a la Región IV de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV).

Cabe señalar que el trabajo se realiza en una extensión de 10 kilómetros, en tramos puntuales de la ruta 15. A la fecha se completaron 1,5 kilómetros comenzando desde la ruta provincial 39 en dirección a La Hoyita. Está semana se completaron 40 equipos (camiones) que trasladaron el material.

Estos trabajos responden a una demanda de hace tiempo de vecinos y productores de la zona para optimizar la transitabilidad para el traslado hacia distintos puntos de la provincia.

Del archivo: Autoridades de Vialidad provincial se reunieron con consorcios camineros de San Salvador y Villaguay