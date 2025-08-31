Vialidad continúa con las mejoras en caminos rurales del departamento Tala

La tarea consiste en la reposición de 1773 m3 de material calcáreo; y 2759 m3 de ripio, en el área perteneciente a la Región IV de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV).
Cabe señalar que el trabajo se realiza en una extensión de 10 kilómetros, en tramos puntuales de la ruta 15. A la fecha se completaron 1,5 kilómetros comenzando desde la ruta provincial 39 en dirección a La Hoyita. Está semana se completaron 40 equipos (camiones) que trasladaron el material.
Estos trabajos responden a una demanda de hace tiempo de vecinos y productores de la zona para optimizar la transitabilidad para el traslado hacia distintos puntos de la provincia.
