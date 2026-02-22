Frigerio gestiona junto a empresarios más oportunidades para el sector avícola

Las inversiones en modernización y tecnificación, la apertura de mercados internacionales y el acceso a financiamiento para la cadena avícola entrerriana fueron los ejes del encuentro que encabezó el gobernador Rogelio Frigerio en Buenos Aires, junto a autoridades nacionales e industriales de la provincia.

El mandatario se reunió este viernes con el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta, y el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne. Lo acompañó el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, quien destacó: «Tenemos un gobernador que gestiona las demandas de los sectores productivos; que en el caso de los avicultores pasan por generar oportunidades de crecimiento que se expresan, por ejemplo, en más galpones de producción modernos y nuevos mercados comerciales».

Por su parte, el presidente del frigorífico Sede América de Basavilbaso, Mario Mazzei, manifestó que «fue una muy buena reunión; valoramos mucho el interés del gobierno de Entre Ríos en explorar alternativas de mercados para nuestras carnes y, particularmente, la búsqueda de financiamiento para modernizarnos».

Asimismo, remarcó que «el acompañamiento del gobernador y del ministro facilita las cosas. Su actitud es escucharnos y luego indagar para encontrar respuestas».

En ese sentido, destacó «el respaldo del gobernador cuando fundamentamos la necesidad de reducir o eliminar derechos de importación sobre bienes de capital para el sector, ya que esa medida impactará en la tecnificación de la cadena y en la generación de empleo».

Durante la reunión también se abordó la agenda de la misión comercial a China prevista para abril, en la que los industriales aspiran a concretar la firma de la reapertura de ese mercado para los productos avícolas argentinos.

En relación con el acuerdo comercial en marcha entre Argentina y Estados Unidos, desde el sector se expresó la preocupación por una posible apertura al ingreso de productos norteamericanos sin reciprocidad, aspecto sobre el cual el gobierno nacional continúa trabajando.

Del encuentro participaron también el subsecretario de Mercados Agroalimentarios, Agustín Tejeda y por el sector privado estuvieron Augusto Motta de Feller, Crespo; Raúl Marsó de Las Camelias, Colón; Mario Mazzei, Sede América, Basavilbaso; Adrián Tournour de Fadel; Claudio Santangelo, de Soychú; Marcos Ligato de Fepasa y Carlos Sinesi, del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA).