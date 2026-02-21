Nogoyá: un hombre fue detenido tras amenazar a otro con un cuchillo

Facebook Twitter WhatsApp

Alrededor de las 20:40, personal del Comando Radioeléctrico intervino de urgencia en la intersección de las calles Caseros y San Lorenzo, tras recibir un aviso sobre una pelea entre dos personas frente a un supermercado. Supo Informe Litoral, al llegar al lugar, los efectivos policiales constataron una agresiva disputa entre dos hombres, advirtiendo que uno de ellos portaba un arma blanca con la clara intención de herir al otro sujeto involucrado en la riña.

Ante el peligro inminente y las posibles consecuencias del enfrentamiento, los uniformados procedieron a la reducción y aprehensión de un hombre de 47 años. El atacante fue despojado del arma y trasladado de inmediato a la Jefatura Departamental, donde quedó alojado en calidad de detenido a disposición de las autoridades judiciales.

El procedimiento se llevó a cabo bajo las directivas de la Fiscalía en turno, que caratuló el hecho como el supuesto delito de Amenazas Calificadas por el uso de Arma Blanca. Gracias al rápido accionar policial, la situación fue controlada antes de que se registraran heridos de gravedad en plena vía pública de la ciudad.