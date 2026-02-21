Paraná: hallaron el cuerpo de Kiara tras tres días de intensa búsqueda

Facebook Twitter WhatsApp

La ciudad de Paraná amaneció este sábado sumida en un profundo dolor tras confirmarse el hallazgo del cuerpo de Kiara, la niña de 10 años que permanecía desaparecida desde la madrugada del jueves. El trágico suceso se desencadenó cuando un violento temporal, que descargó más de 120 milímetros de lluvia en pocas horas, provocó el desborde del Arroyo Colorado y el posterior derrumbe de la vivienda familiar ubicada en la calle Blas Parera, entre Brown y Churruarín.

El operativo de rastrillaje, que se extendió por más de 72 horas, movilizó a un contingente de más de 200 personas, incluyendo efectivos de la Policía de Entre Ríos, Prefectura Naval, Bomberos y Defensa Civil. La búsqueda no dio tregua e incorporó tecnología de drones, helicópteros y perros entrenados, además de la colaboración especial de equipos de rescatistas provenientes de las provincias de Córdoba y Santa Fe.

La tragedia ya había golpeado duramente a la familia el mismo día del temporal, cuando las autoridades localizaron el cuerpo de la madre de la niña, Patricia Mena, a pocos metros del denominado «punto cero», donde la fuerza del agua barrió con la estructura de la casa. Los testimonios de los vecinos describieron escenas de extrema angustia en medio de la oscuridad, marcadas por el sonido ensordecedor del torrente que arrasó con todo a su paso en cuestión de segundos.

Finalmente, los equipos de emergencia localizaron el cuerpo de la pequeña este sábado por la mañana en la zona del Thompson, cerca de la desembocadura del curso de agua. El hallazgo de muebles y restos de la propiedad a lo largo del trayecto del arroyo durante los días previos había marcado la ruta de la devastación que hoy tiñe de luto a toda la capital entrerriana.