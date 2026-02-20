Aranguren abre las puertas de su Natatorio Municipal con ingreso libre y gratuito

La Municipalidad de Aranguren ha anunciado oficialmente que, a partir de este sábado 21 de febrero, el acceso a las piletas del Natatorio Municipal será totalmente gratuito para todo el público. Esta iniciativa, que se extenderá hasta el cierre de la temporada 2026, tiene como objetivo principal brindar un espacio de recreación y alivio ante las altas temperaturas para todas las familias de la localidad y zonas aledañas sin costo alguno.
En cuanto a la organización del predio, se han establecido horarios específicos para garantizar el disfrute de los asistentes. Durante los sábados y domingos, el natatorio funcionará en doble turno: por la mañana de 10:00 a 12:00 y por la tarde de 15:00 a 20:00. Por su parte, de martes a viernes, las instalaciones estarán disponibles únicamente en el horario vespertino, desde las 15:00 hasta las 20:00.
Para mantener los estándares de higiene y salud pública dentro del complejo, las autoridades recordaron que el control de micosis y pediculosis es obligatorio para todas las personas al momento del ingreso.(Informe Litoral)
