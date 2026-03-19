Departamento Nogoyá: renovaron una residencia estudiantil con una inversión de 38 millones

Facebook Twitter WhatsApp

El Gobierno provincial finalizó una importante obra de infraestructura destinada a fortalecer el arraigo y la formación de más de 200 alumnos que asisten a la institución educativa en el departamento Nogoyá. Con una inversión total de 38 millones de pesos, los trabajos se centraron específicamente en el área residencial de 180 metros cuadrados, un espacio estratégico donde conviven jóvenes provenientes de diversas localidades. La intervención buscó garantizar condiciones dignas de permanencia, asegurando que los estudiantes cuenten con un ámbito adecuado para sus trayectorias educativas y su desarrollo personal mientras cursan sus estudios bajo el régimen de internado.

El ministro Hernán Jacob destacó que estas mejoras responden a una planificación orientada a consolidar espacios formativos seguros y modernos. Según se expresó a Informe Litoral, las tareas ejecutadas incluyeron la refuncionalización integral de dormitorios y núcleos sanitarios, lo que contempló la renovación de cañerías, desagües, pisos y revestimientos, además de la instalación de cielorrasos nuevos para optimizar el confort térmico de los ambientes. Estas reformas estructurales son fundamentales para el bienestar diario de los 16 residentes directos del sector intervenido, permitiendo una convivencia más saludable y funcional dentro del predio escolar.

En el marco de la modernización edilicia, se realizó una actualización completa de la instalación eléctrica con tecnología LED y sistemas de protección como disyuntores diferenciales para mayor seguridad. Complementariamente, se construyó una cabina exterior para reubicar termotanques eléctricos, mejorando la eficiencia en el uso de las duchas, y se colocaron nuevas aberturas que refuerzan la seguridad del edificio. De esta manera, el Estado provincial reafirma su compromiso con la educación técnica y agrotécnica, invirtiendo en obras que igualan oportunidades para los estudiantes del interior que dependen de estas residencias para completar su formación.