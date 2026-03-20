Abrió la inscripción a cursos de idiomas 2026 en la UADER

El Centro Intercultural de Lenguas de la Facultad de Humanidades, Arte y Ciencias Sociales (CFHAYCS) de la UADER , abrió las inscripciones a cursos presenciales y ONLINE. Las mismas están abiertas hasta el 5 de abril y las clases comenzarán el 6 de ese mes. Todas las propuestas están destinadas a toda la comunidad mayores de 16 años sin límite de edad.

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El Centro Intercultural de Lenguas –CILEN-, ofrece cursos de lenguas en diferentes niveles orientados al desarrollo de las cuatro macrohabilidades lingüísticas (leer, escuchar, escribir y hablar) desde un enfoque comunicativo, por tareas y la relación con el componente cultural desde un enfoque intercultural.

A partir del 2026, cuenta con una amplia propuesta de cursos para la enseñanza y evaluación de idiomas, tales como inglés, italiano, portugués, francés, alemán, chino mandarín, guaraní y Lengua de Señas Argentina (LSA).

A partir de este año, todos los cursos que se dictan en el CILEN, se presentan en bloques cuatrimestrales para flexibilizar los recorridos de aprendizaje, y los tiempos de los estudiantes.

Por otra parte, en estos trayectos –recorridos cuatrimestrales–, cada estudiante podrá optar si desea continuar con los niveles en forma ascendente (del nivel 1 al 10) que les permitirá la certificación de los conocimientos a partir de los contenidos establecidos en los niveles (del A1 al B2) relativos al Marco Común de Referencia Europeo, o simplemente cursar uno o los cuatrimestres que desee estudiar para mantener activos los conocimientos lingüísticos sin rendir examen final.

Propuestas:

CURSOS CUATRIMESTRALES POR NIVEL (OPCIONAL CON CERTIFICACIÓN)

Inglés, francés, portugués, italiano (desde nivel 1 al 10)- A1 hasta B2 (ver detalle en micrositio web CILEN FHAYCS)

CURSOS Y TALLERES ESPECÍFICOS DE IDIOMA

Inglés para principiantes

Guaraní: historia, lengua y cultura.

Los cursos y talleres específicos de idioma tienen por objeto responder a los requerimientos y demandas específicas de la comunidad en general y universitaria, así como también de diferentes instituciones de la región.

CURSOS ONLINE CUATRIMESTRALES

Lengua de Señas Argentina: Nivel 1 –Nivel 2

Prácticas de conversación en LSA (Lengua de Señas Argentina)

Alemán desde cero

Introductorio al Chino Mandarín

Accede a toda la información y formulario de inscripción aquí: https://fhaycs-uader.edu.ar/centro-intercultural-de-lenguas/cursos

Consultas: IG: @cilen.fhaycs.uader

Mail: [email protected]

WhatsApp Alumnado CILEN: 343 4802667.

Del archivo: El Senado aprobó leyes que regularizan la jurisdicción de comunas entrerrianas