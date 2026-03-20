Abrió la inscripción a cursos de idiomas 2026 en la UADER

El Centro Intercultural de Lenguas –CILEN-, ofrece cursos de lenguas en diferentes niveles orientados al desarrollo de las cuatro macrohabilidades lingüísticas (leer, escuchar, escribir y hablar) desde un enfoque comunicativo, por tareas y la relación con el componente cultural desde un enfoque intercultural.
A partir del 2026, cuenta con una amplia propuesta de cursos para la enseñanza y evaluación de idiomas, tales como inglés, italiano, portugués, francés, alemán, chino mandarín, guaraní y Lengua de Señas Argentina (LSA).
A partir de este año, todos los cursos que se dictan en el CILEN, se presentan en bloques cuatrimestrales para flexibilizar los recorridos de aprendizaje, y los tiempos de los estudiantes.
Por otra parte, en estos trayectos –recorridos cuatrimestrales–, cada estudiante podrá optar si desea continuar con los niveles en forma ascendente (del nivel 1 al 10) que les permitirá la certificación de los conocimientos a partir de los contenidos establecidos en los niveles (del A1 al B2) relativos al Marco Común de Referencia Europeo, o simplemente cursar uno o los cuatrimestres que desee estudiar para mantener activos los conocimientos lingüísticos sin rendir examen final.
Propuestas:
- CURSOS CUATRIMESTRALES POR NIVEL (OPCIONAL CON CERTIFICACIÓN)
Inglés, francés, portugués, italiano (desde nivel 1 al 10)- A1 hasta B2 (ver detalle en micrositio web CILEN FHAYCS)
- CURSOS Y TALLERES ESPECÍFICOS DE IDIOMA
- Inglés para principiantes
- Guaraní: historia, lengua y cultura.
Los cursos y talleres específicos de idioma tienen por objeto responder a los requerimientos y demandas específicas de la comunidad en general y universitaria, así como también de diferentes instituciones de la región.
- CURSOS ONLINE CUATRIMESTRALES
- Lengua de Señas Argentina: Nivel 1 –Nivel 2
- Prácticas de conversación en LSA (Lengua de Señas Argentina)
- Alemán desde cero
- Introductorio al Chino Mandarín
Accede a toda la información y formulario de inscripción aquí: https://fhaycs-uader.edu.ar/centro-intercultural-de-lenguas/cursos
Consultas: IG: @cilen.fhaycs.uader
Mail: [email protected]
WhatsApp Alumnado CILEN: 343 4802667.
COMENTÁ LA NOTA