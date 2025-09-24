Horror en Florencio Varela: hallaron tres cuerpos tras la desaparición de Brenda, Morena y Lara

Una mujer fue detenida y su confesión será clave en la investigación. El hallazgo se produjo en una casa allanada luego de que la señal de un celular impactara en la zona.

La intensa búsqueda de Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes desaparecidas desde el pasado viernes en La Matanza, tuvo un giro trágico en las últimas horas. La investigación llevó a un allanamiento en una vivienda de Florencio Varela, donde la policía encontró tres cuerpos enterrados en el fondo de la propiedad.

En el marco de la causa, las autoridades detuvieron a una mujer cuya confesión es considerada crucial para determinar las circunstancias de lo ocurrido con las jóvenes.

La ruta de la investigación

La Policía comenzó la investigación rastreando a las chicas, quienes fueron vistas por última vez subiendo a una camioneta blanca en la zona de La Tablada. El seguimiento de las cámaras y, fundamentalmente, el último registro del celular de Lara, fueron determinantes.

La señal del teléfono impactó en una antena de Florencio Varela a las 23:15 del viernes. Esto llevó a los investigadores a la vivienda donde se produjo el macabro hallazgo. Inicialmente, la Policía detuvo a dos personas en la casa, quienes afirmaron haber sido enviadas únicamente para limpiar, y brindaron la ubicación del dueño del inmueble.

Las detenciones clave

El allanamiento se extendió a un hotel alojamiento, donde fueron detenidas otras dos personas:

Un hombre de nacionalidad peruana, identificado como Damián, presuntamente el conductor de la camioneta blanca. Una mujer, quien supuestamente alquiló la casa de Florencio Varela y estaría vinculada a un narcotraficante.