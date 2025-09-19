Arrancó la campaña de fumigación en Paraná para controlar al mosquito charquero

El operativo busca reducir la población del Aedes albifasciatus con productos no tóxicos. Las tareas se concentrarán en zonas de parques, costanera y arroyos, donde el mosquito se reproduce con mayor facilidad.

Facebook Twitter WhatsApp

La Municipalidad ha iniciado una campaña de fumigación para combatir la proliferación del Aedes albifasciatus, conocido como mosquito charquero. Aunque esta especie no transmite enfermedades a los humanos, es altamente invasiva y su presencia ha aumentado debido a las altas temperaturas, lluvias y vientos de la temporada.

Nuestro canal de WhatsApp: http://bit.ly/48oCzKw

El operativo comenzó en la zona de la costanera y se extenderá de forma simultánea a barrios de las zonas este y oeste de la ciudad. Según la secretaria de Salud, Claudia Enrique, la fumigación se realiza con productos no tóxicos que son inocuos para el ser humano y el medio ambiente. Sin embargo, su efecto es temporal, ya que solo ataca a los mosquitos adultos y no a las larvas.

El subsecretario de Ambiente, Maximiliano Pérez Viecenz, explicó que el objetivo es «generar zonas seguras» trabajando en áreas de arroyos y escurrimiento de agua, donde se concentra la mayor población de estos insectos. Las autoridades buscan evitar una «explosión demográfica» del mosquito, un fenómeno que ya se ha visto en veranos anteriores.

La campaña, que se inició a principios de septiembre, es una medida preventiva para aplacar la propagación del mosquito charquero, ya que sus condiciones de reproducción son difíciles de controlar por completo.(Informe Litoral)