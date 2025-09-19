Último momento: operan a Thiago Medina tras su grave accidente

Facebook Twitter WhatsApp

El exconcursante de Gran Hermano, Thiago Medina, fue sometido a una cirugía torácica de urgencia este viernes, luego de pasar casi una semana en terapia intensiva a raíz de un grave accidente en moto. El equipo médico del Hospital Mariano y Luciano de la Vega confirmó que la operación, con el objetivo de reparar su parrilla costal, comenzó esta mañana.

Según el parte médico oficial, la decisión de operar se tomó después de que el paciente pasara la noche «sin fiebre», lo que permitió a los especialistas avanzar con la intervención. El nosocomio detalló que en la cirugía participan equipos del hospital junto con especialistas del Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría.

Previo al comunicado oficial, Daniela Celis, expareja de Thiago y madre de sus hijas gemelas, publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales, pidiendo una «cadena de oración» y agradeciendo el apoyo de los seguidores. Por su parte, los hermanos de Thiago, Sergio y Lucas, también se pronunciaron sobre la situación, pidiendo la colaboración de la gente para que continúen las donaciones de sangre en el hospital de Moreno.