María Becerra y Tini Stoessel se reencuentran con «Hasta Que Me Enamoro»

Facebook Twitter WhatsApp

Tras cuatro años de la exitosa colaboración «Miénteme», María Becerra y Tini Stoessel han vuelto a unirse para presentar su nuevo sencillo, «Hasta Que Me Enamoro». La canción, de género afrobeat, es la tercera y última entrega de la trilogía conceptual que explora la historia de Shanina, el alter ego del próximo álbum de María Becerra.

Nuestro canal de Whatsapp: http://bit.ly/48oCzKw

Producida por Xross, la canción aborda temas profundos como la vulnerabilidad, la dependencia emocional y el autoengaño. Según lo expresado por las artistas en un live de Instagram previo al lanzamiento, la idea de la canción surgió de un trabajo conjunto, planteando un universo conceptual que podría marcar un antes y un después en la música latina. El videoclip oficial, dirigido por Diego Peskins, continúa la narrativa de «Infinitos como el mar», mostrando a Shanina internada en un psiquiátrico mientras lucha por liberarse de la opresión emocional. La aparición de Tini en el video simboliza una fuerza que apoya e impulsa la liberación del personaje.

Durante la transmisión en vivo, las cantantes compartieron detalles de su proceso creativo y recordaron la fuerte amistad que las une. María Becerra expresó su emoción por cerrar la historia de Shanina con una canción tan importante y con una persona tan significativa en su carrera. Por su parte, Tini Stoessel destacó la profunda conexión personal que resurgió entre ambas durante el proyecto, lo que les permitió crear la canción desde un lugar de autenticidad y compromiso. Ambas artistas manifestaron su aprecio mutuo y el respeto que siempre ha caracterizado su vínculo en la industria. Además, hablaron de la posibilidad de ser invitadas a los shows de la otra, generando expectativa entre los fans.