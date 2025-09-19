El campo argentino revoluciona su financiamiento con plataformas digitales

Facebook Twitter WhatsApp

En un contexto de márgenes de ganancia ajustados y crecientes exigencias, el sector agropecuario argentino está experimentando una transformación en la forma de financiar sus operaciones. Nuevas plataformas digitales como Malevo y Nera están liderando este cambio, permitiendo a los productores financiar labores agrícolas esenciales como la siembra, la pulverización y la cosecha, con condiciones de crédito que se adaptan al ciclo productivo.

Históricamente, el financiamiento en el agro se ha centrado en la adquisición de insumos, maquinaria y capital de trabajo, dejando a un lado las labores agrícolas que son ejecutadas por contratistas. Este es un punto crítico, ya que más del 70% de las tareas de campo son realizadas por terceros en más de 70 millones de hectáreas al año. La aparición de herramientas de crédito específicas para esta área representa un avance significativo que busca cerrar esta brecha. Según Lisandro Pacioni, fundador de Malevo, esta integración con sistemas de pago especializados ha hecho posible lo que antes era «prácticamente inexistente».

La colaboración entre Malevo, que optimiza la conexión entre productores y contratistas, y Nera, un ecosistema de financiamiento digital, permite financiar servicios con tasas competitivas y plazos flexibles. De acuerdo con Mercedes Degiovanangelo, gerente comercial de Nera, este tipo de soluciones son cruciales, ya que la inversión anual del agro supera los 15 mil millones de dólares, con un 75% proveniente de capital de terceros. La agilidad que ofrecen estas plataformas digitales es un factor clave: un productor puede comparar opciones de crédito, simular condiciones y contratar servicios directamente desde una aplicación móvil, reduciendo la burocracia y agilizando el proceso.(Infocampo)