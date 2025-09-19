Thiago Medina salió de la cirugía con éxito y se encuentra estable

Daniela Celis, su pareja, compartió el último parte médico tras el grave accidente que sufrió el ex-Gran Hermano y pide una cadena de oración por su recuperación.

Facebook Twitter WhatsApp

Thiago Medina, exparticipante de «Gran Hermano», salió con éxito del quirófano tras una delicada cirugía. La noticia fue comunicada por Daniela Celisa, madre de sus gemelas Laia y Aimé, a través de sus redes sociales. En el comunicado, Celis informó que la intervención, destinada a reparar su parrilla costal, se realizó «sin complicaciones» y que el joven se encuentra «estable» en terapia intensiva, sin requerir medicamentos para la presión arterial.

Thiago había sido hospitalizado de urgencia el pasado viernes tras sufrir un grave accidente de moto. Desde entonces, su estado de salud ha mantenido en vilo tanto a su familia como a sus seguidores. La cirugía se había pospuesto en los últimos días debido a que el joven presentaba registros febriles, una complicación que afortunadamente remitió, permitiendo a los médicos avanzar con la operación.(Informe Litoral)