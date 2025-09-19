Alumnos de secundaria en Paraná se capacitan para ser futuros emprendedores

Facebook Twitter WhatsApp

Con el objetivo de fomentar el espíritu emprendedor entre los jóvenes, la segunda edición del programa «Emprender con Valores» está capacitando a cerca de 70 estudiantes de 15 escuelas secundarias de Paraná. La iniciativa busca que los participantes aprendan a formular ideas-proyecto de negocio para dar soluciones a diversas problemáticas locales, en línea con los ejes de Marca Paraná.

«Buscamos que los estudiantes vean el emprendedurismo como una alternativa válida luego de esta etapa, donde deben elegir qué hacer después de la escuela secundaria», explicó Augusto Baudino, coordinador del Club de Emprendedores de la Facultad de Ciencias Económicas. La capacitación permite a los jóvenes aplicar sus conocimientos para crear soluciones concretas, abordando desafíos de su propia comunidad.

La iniciativa ha sido bien recibida por docentes y alumnos. Emiliana Fritzler, profesora de la escuela Manuel Belgrano N°. 37, destacó el valor de la experiencia: «Participamos el año pasado y este año lo hacemos con muchas más ganas, porque se afianzaron varios conceptos», comentó, señalando el crecimiento y la consolidación del aprendizaje en los estudiantes.(Informe Litoral)