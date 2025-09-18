Paraná: inauguraron la obra de remodelación del Parque Infantil Apolinario Osinalde

Es un espacio público recuperado y puesto en valor para el disfrute de vecinos de Paraná y turistas. La intendenta Rosario Romero destacó que “es un lugar de recreación y de diálogo donde la gente puede encontrarse”. Participaron del acto el viceintendente David Cáceres y el exintendente Adán Bahl.

Facebook Twitter WhatsApp

La intervención en el Parque Infantil Apolinario Osinalde, que se extendió durante 90 días, estuvo a cargo de empleados de distintas áreas de la Municipalidad. Se renovaron los mobiliarios y el sector de juegos, generando senderos en torno al predio destinado a actividades aeróbicas y recreativas. Además, se incorporó iluminación LED, garantizando la seguridad para los vecinos y el disfrute de actividades en horario nocturno.

“La plaza lleva el nombre de quien fuera intendente de la ciudad entre 1922 y 1923; luego fue concejal, diputado provincial, empresario e inmigrante vasco. La plaza fue puesta en valor, se trabajaron los taludes, veredas, se pusieron juegos nuevos, hay una calesita: son espacios de recreación donde la gente puede encontrarse”, valoró la intendenta Rosario Romero durante el acto de inauguración del renovado espacio público.

La Presidenta Municipal rescató el trabajo de “empleados municipales, al igual que dos arquitectas que trabajaron en el diseño de la plaza. Es nuestra gente, que le puso el hombro y la parte arquitectónica, de albañilería y la colocación de juegos”.

A su tiempo, el viceintendente David Cáceres, señaló: “Estamos muy contentos de compartir este momento con vecinos y vecinas e instituciones de la zona. Hay que destacar que la obra se hizo 100% con recursos y trabajadores municipales. Desde la gestión del exintendente Bahl y en esta gestión, se revalorizan nuestros espacios comunes”.

Por su parte, el secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld, aseguró: “Estamos muy contentos con la impronta que se le puso a esta plaza, que está en el corazón del Parque Urquiza y que tiene mucho que ver con el quehacer cotidiano del empleado municipal”.

Sobre la obra

Entre las tareas principales se destacan: mejoramiento de la accesibilidad, garantizando un entorno inclusivo para todas las personas; reforestación del área, para preservar y ampliar el arbolado existente; instalación de nuevo equipamiento, incluyendo mobiliario urbano y juegos infantiles para el disfrute de niñas, niños y familias.

Esta intervención forma parte del compromiso municipal con la recuperación y el fortalecimiento de los espacios públicos como ámbitos de encuentro, recreación y bienestar para toda la comunidad.

Plantación de árboles

Durante la jornada, la Intendenta y alumnos de la Escuela Nº 1 del Centenario y la Escuela N° 8 Juan Martín de Pueyrredón plantaron en la plaza distintas especies autóctonas.

Participaron de la actividad la senadora provincial, Claudia Silva; secretarios y secretarias, y demás autoridades municipales; concejales y concejalas; el párroco de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen, Miguel Velazco; el presidente del Club Atlético Estudiantes, Emilio Fouces; Emilia y Daniel García Osinalde, nietos de Apolinario Osinalde; autoridades de la Policía de Entre Ríos; estudiantes, docentes y directivos de la Escuela del Centenario y Juan Martín de Pueyrredón; representantes de la colectividad Vasca; representantes de comisiones vecinales, clubes, agrupaciones culturales y recreativas.

Del archivo: Provincia y municipio anunciaron el reinicio de las obras de acceso a Paraná por ruta nacional 12