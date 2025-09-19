Copa Argentina: confirmada la fecha para el River vs. Racing por cuartos de final

Facebook Twitter WhatsApp

La Copa Argentina entra en su etapa de definición con un cruce de alto voltaje. Finalmente, se confirmó la fecha para el enfrentamiento de cuartos de final entre River Plate y Racing Club, uno de los partidos más esperados del certamen. Tras varias idas y vueltas debido a los compromisos de ambos equipos, el duelo que definirá al tercer semifinalista ya tiene día.

Desde Avellaneda, Racing había solicitado que el encuentro se jugara el miércoles 8 de octubre. Su principal preocupación era el desgaste físico que podría generar el clásico de Avellaneda, programado para el domingo anterior, 28 de septiembre. Por su parte, River prefería jugar a principios de octubre para evitar la fecha FIFA que se llevará a cabo a mediados de ese mes. El equipo de Núñez podría perder a jugadores clave como Montiel, Acuña, Castaño, Paulo Díaz, Quintero y Galarza, convocados habitualmente por sus respectivas selecciones.

Finalmente, la cuenta oficial de la Copa Argentina anunció que el partido se jugará el jueves 2 de octubre. Aunque aún no se han confirmado el horario ni la sede, la noticia despeja la incertidumbre para los fanáticos de ambos equipos. El ganador de este encuentro se sumará a los tres semifinalistas ya confirmados, en la búsqueda de un lugar en la gran final del torneo.