Feria del Día de la Madre: oportunidad para emprendedores locales en General Ramírez

Productores locales de los rubros de regalería y gastronomía podrán inscribirse para participar en el evento que se realizará el 5 de octubre en el Parque de la Democracia.

La Municipalidad de General Ramírez ha lanzado una invitación especial a los emprendedores de la localidad para que sean protagonistas de la Feria del Día de la Madre. El evento, que busca promover la producción y el comercio local, tendrá lugar el próximo 5 de octubre en el Parque de la Democracia.

La convocatoria está dirigida a todos aquellos que se dediquen a los rubros de regalería y gastronomía. Los interesados en participar tienen dos opciones para inscribirse: pueden hacerlo de manera digital enviando un mensaje por WhatsApp al (343) 416-1606, o de forma presencial dirigiéndose a la Oficina de Producción en la Municipalidad.(Informe Litoral)