Alerta naranja en la previa de la primavera

La inestabilidad se quedará tanto durante el sábado como el domingo. No se descartan lluvias intensas en algunas zonas y caída de granizo.

La inestabilidad comenzó a ingresar de a pulsos en el país y promete generalizarse potenciando los fenómenos de lluvias y tormentas en varias provincias.

Este primer pulso respondió a una perturbación de onda corta en altura que cruzó por la Argentina en las últimas horas, favoreciendo el desarrollo de chaparrones y tormentas aisladas en distintos puntos sobre una masa de aire que ya se percibe con características bien húmedas.

Algunos focos de tormenta fueron intensos en las primeras horas del jueves, como por ejemplo en la provincia de Chaco. La actividad de tormentas se mantenía a mediamañana con presencia irregular a lo largo de la zona central del Litoral. También se registraban algunos chaparrones aislados sobre el norte de Buenos Aires, que han afectado por un breve tiempo al AMBA.

La presencia de un frente semiestacionario entre el norte de la Patagonia y el sur de la región Pampeana motivará una nueva fuerte activación de tormentas hacia el final de este jueves.

Se elevó a naranja el nivel de alerta por tormentas para Entre Ríos

El Servicio Meteorológico Nacional elevó a nivel naranja la zona del norte de Río Negro, sudeste de La Pampa y sudoeste de Buenos Aires entre la noche y madrugada, periodo en el cual podrían darse tormentas fuertes a severas debido a la alta inestabilidad.

El organismo oficial alerta por tormentas “acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, granizo y ráfagas, con valores de precipitación acumulada entre 60 y 80 mm, pudiendo ser superados en forma puntual”.

Con el correr del día, esta actividad en forma más aislada y menos severa estaría desplazándose hacia partes de Córdoba, norte de Buenos Aires y sur del Litoral.

En el norte argentino, mientras tanto, se intensificará el calor con marcas máximas de hasta 40 °C.

Durante el sábado se espera el pico de inestabilidad en las provincias centrales, con lluvias y tormentas de variada intensidad.

Se prevé una nueva fuerte activación desde San Luis, La Pampa y sur de Córdoba, hacia el este, con características fuertes a localmente severas. Con el correr del día la provincia de Buenos Aires se posicionaría como el sector más comprometido (y vulnerable, dada la realidad actual de tantas hectáreas inundadas).

La primavera llegaría con intensas tormentas moviéndose por el Litoral

A partir de la noche del sábado un frente frío desplazaría rápidamente la actividad principal de lluvias y tormentas hacia el sur y centro del Litoral, continuando su curso por las provincias del noreste argentino durante el domingo.

Intensa actividad eléctrica se presentaría con las tormentas asociadas al frente frío avanzando por el Litoral en las primeras horas del domingo 21.

Esta línea organizada de tormentas se movería con intensidad fuerte a severa por la región especialmente en la primera mitad del día, bajo un ambiente sumamente inestable. Sobre el centro y norte del Litoral podrían darse episodios destacados de granizo y/o fuertes ráfagas con el paso de las tormentas, como así también se espera una intensa actividad eléctrica asociada.

Sobre la región central será un domingo muy nublado e inestable, con probabilidad baja de lluvias aisladas tras el paso de la actividad principal del sábado. Se presentará ventoso del sector sur, conforme vaya ingresando aire frío con descenso de temperaturas en toda la región para comenzar la nueva estación de primavera. (Meteored)