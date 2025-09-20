Concretaron la primera jornada anual de formación para asesores fitosanitarios

El encuentro se desarrolló en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, en Oro Verde. Se abordaron temáticas vinculadas a la Ley N° 11.178 de Buenas Prácticas en Materia de Fitosanitarios, tecnología de aplicación y regulación de maquinarias, mezclas de principios activos, compatibilidad y uso de aditivos, resistencia de malezas y adopción práctica del marco regulatorio, entre otros. También se realizó un taller integrador de discusión final y se presentaron los avances en la utilización de drones para aplicaciones fitosanitarias.
Las disertaciones estuvieron a cargo de profesionales de la Dirección de Agricultura de la provincia y docentes de la facultad, quienes brindaron herramientas técnicas y prácticas para el ejercicio profesional de los asesores.
Este encuentro constituye la primera de un total de cinco instancias planificadas para el año, que continuarán el 30 de septiembre y 7 de octubre en Oro Verde; y el 28 de octubre y 4 de noviembre en las estaciones experimentales del INTA Concordia y Concepción del Uruguay, respectivamente.
Con estas actividades, el Gobierno de Entre Ríos reafirma su compromiso con la actualización y formación permanente de los profesionales que trabajan en el uso responsable de fitosanitarios.
