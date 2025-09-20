Rescataron a una yarará de una escuela

En Concepción del Uruguay rescataron a una serpiente yarará de una escuela. En el hecho intervino personal de bomberos voluntarios.

Facebook Twitter WhatsApp

En Concepción del Uruguay una escuela vivió un inusual episodio que requirió la intervención de Bomberos Voluntarios. En la Escuela N° 31, Martín Fierro, los bomberos rescataron a una serpiente yarará de una escuela. Luego de sacarla del establecimiento, el personal que intervino la trasladó hacia su hábitat natural.

Luego de recibir el aviso sobre la situación, los Bomberos Voluntarios de Concepción del Uruguay se dirigieron hacia la escuela ubicada en el Barrio Hipódromo de la ciudad. Una vez que estuvieron allí siguieron las indicaciones para dar con el reptil que encontraron en el patio de la escuela.

Con su despliegue, los bomberos consiguieron capturar a la serpiente de manera segura para posteriormente trasladarla hacia su hábitat natural, alejada de las personas. Directivos del establecimiento agradecieron la rápida intervención y la actuación de los rescatistas que se acercaron al establecimiento.

De esta manera terminó el inusual episodio ocurrido en una escuela de Concepción del Uruguay de la que rescataron a una serpiente yarará. Será responsabilidad de las autoridades del establecimiento controlar los espacios alrededor de la escuela para determinar si el origen de la serpiente está más cerca de lo pensado.

La posible presencia de un nido de serpientes cerca de un establecimiento escolar es un riesgo que ninguna persona quiere asumir. Es por este motivo que toma importancia la realización de un control de plagas para evitar la propagación por la zona. El pedido para la realización del control es lo que queda en manos de las autoridades del establecimiento.

Del archivo: Arrancó la campaña de fumigación en Paraná para controlar al mosquito charquero