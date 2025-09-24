River vs. Palmeiras: hora, TV y posibles formaciones

El conjunto ‘millonario’ visitará al ‘verdao’ con la misión de darle vuelta al marcador respecto a la ida. Conoce cómo seguir la contienda.

River Plate se medirá en condición de visitante contra Palmeiras hoy, miércoles 24 de septiembre, en un duelo correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El Allianz Parque de la ciudad de Sao Paulo será el escenario de un encuentro entre dos equipos aspirantes al máximo trofeo. Conoce todos los detalles.

El conjunto ‘millonario’ viene de perder en su visita a Atlético Tucumán por 2-0, resultado que le hizo bajar al segundo lugar del grupo B de la Liga Profesional Argentina con 18 puntos, uno menos que Deportivo Riestra, que se ha convertido en la sorpresa del certamen ‘gaucho’.

Sin embargo, en el ámbito internacional, los dirigidos por Marcelo Gallardo se han mantenido compitiendo palmo a palmo con los equipos de diversas parte del continente. En esta ocasión, planean superar lo hecho la temporada anterior, cuando llegaron hasta las semifinales. Eso sí, las bajas confirmadas son las de Sebastián Driussi (lesión) y Ian Subiabre (decisión institucional).

Por otro lado, Palmeiras goleó por 4-1 a Fortaleza en la última fecha del Brasileirao y se ubica en el tercer puesto con 49 unidades, a dos del líder Flamengo.

En tanto, en la Copa Libertadores, el ‘verdao’ tiene la intención de recuperar el trofeo que conquistó en 2021 y 2020 con la dirección técnica del portugués Abel Ferreira, actualmente al mando del equipo.

Último enfrentamiento

El último enfrentamiento entre River Plate y Palmeiras se dio el 17 de setiembre de este año, en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El estadio Monumental de Núñez fue testigo de un triunfo de parte de los brasileños por 2-1 con los goles de Gustavo Gómez y Vitor Roque. Lucas Martínez Quarta descontó para los argentinos y les dio vida para el segundo choque en Sao Paulo.

River Plate vs Palmeiras: posibles alineaciones

River Plate: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña, Enzo Pérez, Juan Carlos Portillo, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Ignacio Fernández y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo

Palmeiras: Weverton, Agustín Giay, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez, Maurício, Lucas Evangelista, Aníbal Moreno, Felipe Anderson, José Manuel López y Vitor Roque. DT: Abel Ferreira

Dónde ver River Plate vs Palmeiras por cuartos vuelta de la Copa Libertadores 2025

La transmisión del River Plate vs Palmeiras, correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, estará disponible en Perú, Bolivia, Paraguay y Uruguay a través de ESPN, Pluto TV y el canal de YouTube de Telefe. En Argentina, el encuentro podrá verse también por FOX Sports y la señal televisiva de Telefe, mientras que en Chile la cobertura estará a cargo de ESPN Premium.

En Centroamérica y México se sintonizará por ESPN 2, en tanto que en Estados Unidos se transmitirá por beIN Sports y fuboTV, y en Brasil irá por Globo. Además, la plataforma Disney+ contará con la cobertura para toda la región.(Infobae)

