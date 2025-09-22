Preocupación en Boca por la salud de Miguel Ángel Russo

El entrenador fue hospitalizado para realizarse chequeos médicos programados, aunque desde su entorno aseguran que se trata de un control preventivo.

La salud de Miguel Ángel Russo volvió a ser tema de preocupación en el mundo Boca. El director técnico, de 69 años, fue internado este lunes por la mañana para someterse a estudios médicos que ya estaban agendados. Aunque la noticia encendió las alarmas, fuentes cercanas al entrenador confirmaron que se trata de un control de rutina.

Según la información disponible, los médicos decidieron hidratarlo con suero después de notar algunos signos de debilidad. Sin embargo, el panorama es alentador: se espera que Russo reciba el alta en el transcurso del día para poder continuar con su recuperación.