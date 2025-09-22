Franco Colapinto se prepara para el Gran Premio de Singapur

El piloto argentino tuvo una carrera complicada en Bakú, marcada por un trompo y un toque, y ahora pone su mirada en la próxima fecha del campeonato.

El piloto argentino Franco Colapinto finalizó en la 19ª posición en el Gran Premio de Azerbaiyán, disputado en el circuito callejero de Bakú. A pesar de una buena largada, el rendimiento de su Alpine no le permitió avanzar, y un choque con su excompañero Alex Albon complicó aún más su desempeño. El resultado ubicó a los dos pilotos de la escudería en el fondo de la parrilla, con Pierre Gasly en el 18º puesto.

Una carrera llena de desafíos

«Perdí todo. Con el trompo, el golpe a la pared, y después del alerón roto, me complicó la vida», admitió Colapinto al terminar la carrera. El piloto explicó que, a pesar de sus esfuerzos, el auto no tenía el ritmo necesario para competir en la parte delantera de la parrilla. «No tenemos ritmo para ir para adelante y hay que tomar muchos riesgos para ir fuerte. Por ahora no nos están saliendo las cosas así que hay que mejorar», señaló, asumiendo los problemas de su equipo.

El campeonato de la Fórmula 1 se traslada ahora al circuito de Marina Bay para el Gran Premio de Singapur, que se llevará a cabo el domingo 5 de octubre. La actividad en pista comenzará el viernes 3 con las primeras prácticas libres.

Calendario y próximos desafíos

Con siete carreras por delante, la temporada 2025 de la Fórmula 1 entra en su etapa final. Luego de Singapur, el calendario continuará con las siguientes fechas, todas con horarios confirmados para Argentina:

Gran Premio de Estados Unidos (Austin): 17 al 19 de octubre

(Austin): 17 al 19 de octubre Gran Premio de Ciudad de México : 24 al 26 de octubre

: 24 al 26 de octubre Gran Premio de São Paulo : 7 al 9 de noviembre

: 7 al 9 de noviembre Gran Premio de Las Vegas : 20 al 22 de noviembre

: 20 al 22 de noviembre Gran Premio de Qatar : 28 al 30 de noviembre

: 28 al 30 de noviembre Gran Premio de Abu Dabi: 5 al 7 de diciembre