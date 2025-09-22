Guillermo Michel invita a Alicia Fregonese a discutir el recorte en educación

El candidato a diputado nacional de "Fuerza Entre Ríos" cuestiona el presupuesto 2026 propuesto por La Libertad Avanza y el impacto que tendría en la educación provincial.

En un giro inesperado de la campaña electoral, el candidato a diputado nacional por «Fuerza Entre Ríos», Guillermo Michel, ha lanzado un desafío público a Alicia Fregonese, actual presidenta del Consejo General de Educación (CGE) y candidata a diputada por La Libertad Avanza (LLA). A través de sus redes sociales, Michel propuso un debate sobre el nuevo recorte en el presupuesto educativo.

Puntos clave del debate propuesto

En su invitación, Michel solicita a Fregonese, dada su experiencia técnica y su candidatura, que debata de manera cordial y respetuosa sobre las variables vinculadas a la educación en el presupuesto 2026.

El candidato de «Fuerza Entre Ríos» se centra en tres puntos críticos del proyecto de ley de presupuesto de LLA que, según él, tendrían un impacto negativo en la provincia:

Derogación del 6% del PIB para Educación: Michel destaca que el proyecto elimina el artículo de la Ley 26.206 que garantiza el 6% del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación nacional. Asegura que esta medida representaría un desfinanciamiento de aproximadamente 43 mil millones de pesos para programas socioeducativos, comedores escolares y otras iniciativas en Entre Ríos. Financiamiento de Ciencia y Tecnología: El texto legal de LLA también deroga artículos clave de la Ley 27.614, eliminando el «piso mínimo» de financiamiento para el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Educación Técnico Profesional: Michel advierte que la derogación del artículo 52 de la Ley 26.058 implicaría la pérdida de unos 34 mil millones de pesos que financian la formación de más de 36 mil estudiantes entrerrianos.

Disposición para el debate

Finalmente, Michel le comunicó a Fregonese que, en caso de aceptar la invitación, el candidato a diputado nacional y rector de la UNER, Andrés Sabella, estará disponible para participar en el debate, con el objetivo de «enriquecer la discusión vinculada a la educación de nuestra provincia». Ahora, la pelota está del lado de la presidenta del CGE, que tendrá que decidir si acepta el desafío público.

