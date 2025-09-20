Andrés Laumann participó de la muestra de maquinarias rurales en María Grande

El candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza por Entre Ríos estuvo junto a productores y aseguró que quiere llegar al Congreso para "llevar la voz de todos los sectores" y ser "un puente entre Nación y Entre Ríos".

Este 20 y 21 de septiembre se está llevando a cabo la tradicional expo dinámica de maquinarias agrícolas, en María Grande, que organiza la Sociedad Rural de la localidad, en el contexto de una nueva edición de la muestra “Expos Rurales Entre Ríos”. Allí estuvo presente el candidato a diputado nacional de la Alianza La Libertad Avanza, Andrés Laumann, quien formó parte, además, de mesas de diálogo en las que se presentaron temas centrales para el sector.

María Grande está recibiendo a cientos de personas de la región en el marco de las exhibiciones dinámicas de equipos agrícolas modernos que se muestran en el predio de su Sociedad Rural. Las empresas fabricantes, distribuidoras y vendedoras de implementos agrícolas y ganaderos presentarán sus maquinarias, entre ellas fumigadores, sembradoras, drones y equipos con tecnología de última generación. Esta Expo reúne a productores, asesores y contratistas que advierten el potencial de la maquinaria moderna de la que dispone el mercado. Este fin de semana, en María Grande, habrá oportunidad de cotejar la oferta tecnológica, sumarse a la venta de animales -que sirven a la cadena ganadera entrerriana- y también de disfrutar de momentos nostálgico con la exhibición de maquinaria antigua que sirvió al campo en otras épocas del país.

Luego de encontrarse con autoridades de la Sociedad Rural de María Grande y de la Federación de Asociaciones Rurales -FARER-, Andrés Laumann comentó que “estoy recorriendo la provincia y vinculándome con todos los sectores productivos entrerrianos. Es fundamental que quienes nos postulamos para un puesto de representación en el Congreso nacional estemos a la altura de las circunstancias; y, para eso, es neurálgico conversar con los protagonistas del quehacer entrerriano. Mi intención es trabajar de manera articulada porque así se lograrán resultados que redundarán en beneficios de los productores de la provincia, pero para conseguirlo se hace necesario escucharlos y participar de cada uno de los espacios que permiten conocer a los distintos sectores y sus particularidades; por eso me encuentro hoy aquí en esta maravillosa Exposición”.

Es de destacar que el rol de un legislador nacional es clave dentro del sistema democrático ya que éstos representan a la ciudadanía, llevan al Congreso la voz de quienes los eligieron, defendiendo intereses de su provincia. En este sentido, tas su paso por la Expo, Andrés Laumann manifestó: “Quiero ser diputado nacional para canalizar las demandas e inquietudes de los diversos sectores de la provincia; para ser un puente entre la Nación y Entre Ríos, gestionar proyectos, programas y recursos que satisfagan las necesidades de mi territorio. En síntesis, quiero ser un facilitador de vínculos entre el Estado nacional y Entre Ríos, garantizando que las políticas públicas respondan a las realidades y a las necesidades locales, sin ir en detrimento de la salud económica y el equilibrio de las cuentas públicas de la Nación, tal como nos pide nuestro presidente”.

