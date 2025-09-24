La vicegobernadora encabezó el Congreso Latinoamericano para la Primera Infancia en Gualeguaychú

Alicia Aluani estuvo presente en el acto de apertura del Congreso Latinoamericano para la Primera Infancia que se desarrolló en la ciudad de Gualeguaychú, impulsado por la Municipalidad y promovido por UNICEF. El mismo contó con más de 800 asistentes.

Este martes, en el Salón de Eventos Festroom de Gualeguaychú, se llevó a cabo la apertura del Congreso Latinoamericano para la Primera Infancia. El encuentro, que contó con la participación de más de 800 asistentes de la región, fue elegido como sede por UNICEF Latinoamérica y organizado por la Dirección de Educación de la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Gualeguaychú.

Participaron junto a la vicegobernadora el intendente municipal, Mauricio Davico; la viceintendenta, Julieta Carraza; el secretario de Desarrollo Humano del Municipio, Juan Ignacio Olano; y el responsable del Área de Educación, Berta Baldi.

Compromiso con las Primeras Infancias

Al hacer uso de la palabra, Aluani remarcó su participación en el rol de vicegobernadora y “desde mi formación y mi vocación como médico pediatra”. En ese sentido, destacó que desde la Vicegobernación se impulsó la creación del Observatorio de Primera Infancia (OPI) que “tiene como dato fundamental relevar la información de los niños de toda la provincia; si están en vulnerabilidad para poder así crear políticas públicas para transformar su realidad”.

Y continuó: “Tenemos esta problemática y este deber de no sólo contabilizar, sino de llevar a cada uno de los ministerios esta información para que se tome la decisión política, y darle una solución y una oportunidad real a cada niño entrerriano”.

Respecto al Congreso Internacional, señaló la importancia de considerar al “niño como un sujeto de derecho”. Y agregó que: “Aquí vamos a intercambiar experiencias, aprender de lo que hace el otro, pero fundamentalmente vamos a volver a comprometernos en forma colectiva con nuestra niñez”.

“Que este congreso sea el punto de partida para nuevos proyectos, recursos e innovaciones para transformar la vida de todos nuestros niños”, concluyó.

Por su parte, el intendente Mauricio Davico valoró que la ciudad de Gualeguaychú sea sede del Congreso y expresó: “Apuntamos a una sociedad realmente sólida, educada, bien alimentada, con valores, con amor, con respeto”. Además, agradeció la presencia de la vicegobernadora y las autoridades provinciales y resaltó que “entre todos los actores de la sociedad, entre los docentes y quienes estamos en todos los estamentos del Estado tenemos una responsabilidad indiscutible que es enfocarnos en este tema fundamental para nuestra sociedad”.

La viceintendenta Julieta Carrazza agradeció “el compromiso de formación en el cuidado para la primera infancia” añadiendo: “Estamos convencidos de que este es el camino para poder romper con la pobreza estructural, salir adelante y tener una Nación mejor”. Y agregó: “Celebro que hayamos podido hacer este Congreso y que la prioridad de la gestión municipal sea la primera infancia. Aprovecho para agradecer a todas las maestras, a todo el personal de salud que trabajan día a día con mucha dedicación y mucho empeño para los niños y niñas de Gualeguaychú”.

Luego, el secretario de Desarrollo Humano de Gualeguaychú, Juan Ignacio Olano, expresó: “Para nosotros no se trata solamente de recibir a cientos de participantes y de expertos de distintos puntos de nuestra Argentina. Se trata, sobre todo, de reafirmar un compromiso. El compromiso de poner a nuestros niños y niñas en el centro de nuestras políticas, acciones y decisiones”. En esta línea, el funcionario consideró que “la primera infancia es la etapa más significativa en el desarrollo evolutivo de las personas. Es allí donde se sientan las bases de la vida futura, el aprendizaje, los vínculos, la salud y el bienestar”.

En tanto, la asesora a cargo de la Dirección de Educación Municipal, Berta Baldi, manifestó: “En esta ocasión celebramos, además, con profundo orgullo que la ciudad de Gualeguaychú ha sido reconocida desde junio de 2025 como ciudad educadora en el marco de los principios promovidos por la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras”.

Otras presencias

También acompañaron el senador por el departamento Gualeguaychú, Jaime Benedetti; el senador por el departamento Uruguay, Martín Oliva; el intendente de Concepción del Uruguay, José Lauritto; el intendente de Gilbert, Mariano Lacoste; y autoridades del Consejo General de Educación (CGE).

Sobre el Congreso

Durante dos jornadas intensivas se presentarán referentes de gran prestigio en el campo de la educación, la psicología, la neurología, la medicina y la nutrición. El Congreso fue declarado de Interés Educativo por el Consejo General de Educación de Entre Ríos (CGE). A su vez, cuenta con el aval de la Asociación Internacional de Ciudades Educadora (AICE) y de UNICEF.