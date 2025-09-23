El Gobierno nombró a nuevas autoridades para el INTA, INASE e INV tras la restitución de los organismos

Facebook Twitter WhatsApp

El Poder Ejecutivo Nacional oficializó este martes la designación de las nuevas autoridades que estarán al frente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). Estos nombramientos, establecidos en el Decreto 684/2025, firmado por el ministro de Economía, Luis Caputo, se dan en el marco de la reorganización institucional que sigue a la restitución de estos organismos, luego de que el Congreso rechazara el decreto que había dispuesto su modificación.

Designaciones y roles de los nuevos funcionarios

En el INTA, el ingeniero agrónomo Nicolás Bronzovich fue nombrado presidente, y el médico veterinario Carlos Alberto Antonio Vera asumió como vicepresidente. El organismo, clave para la investigación y el desarrollo tecnológico del sector agropecuario, continuará con sus funciones de transferencia de conocimientos para la innovación en las cadenas productivas.

El INASE, encargado de la regulación y fiscalización de semillas, será presidido por el ingeniero agrónomo Martín Famulari. Su tarea será fundamental para garantizar la trazabilidad genética, la certificación y la protección de la propiedad intelectual en variedades vegetales por los próximos dos años.

Finalmente, el INV tendrá al frente al ingeniero agrónomo Carlos Raúl Tizio Mayer, quien se encargará de la proyección del sector vitivinícola y el control de calidad de los productos para el mercado nacional e internacional.

El trasfondo legislativo de la restitución

La restitución de estos institutos se originó en el rechazo de la Cámara de Diputados al Decreto de Facultades Extraordinarias 462/2025. El decreto había transformado la estructura de los organismos, convirtiendo al INTA en un ente desconcentrado y transfiriendo competencias del INASE e INV a otras dependencias. La votación del 6 de agosto, con 141 votos a favor del rechazo, obligó al Gobierno a revertir las modificaciones y restablecer la estructura previa de estos institutos, así como de otros organismos como el INTI, el INAFCI y la ARICCAME.