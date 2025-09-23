Micaela Leitner, la entrerriana que busca ganar el «America’s Got Talent»

Junto a su pareja chilena, Matías Cienfuegos, forman el dúo Sirca Marea, que compite en la gran final del reality con la meta de convertirse en los primeros acróbatas aéreos en ganar el certamen.

La acróbata argentina Micaela Leitner, oriunda de Entre Ríos, está a un paso de la gloria internacional. Junto a su pareja y compañero de disciplina, el chileno Matías Cienfuegos, ha llegado a la gran final de America’s Got Talent con su dúo Sirca Marea. La pareja se ganó al público y al jurado con su impresionante talento, logrando ser los más votados en la semifinal. La gran final se llevará a cabo este martes 23 de septiembre, donde podrían no solo hacer historia al ser los primeros aerealistas en ganar la competencia en 20 años, sino también llevarse un premio de un millón de dólares.

Micaela y Matías se conocieron en Barcelona en 2017 y desde entonces han perfeccionado su acto de «Cuadro Aéreo». La pareja ha viajado por Europa y Latinoamérica, y fue en París donde un agente de casting del programa los descubrió a través de una foto que publicaron en redes sociales. La audición fue en marzo de este año, siendo la primera vez que se presentaban en un show televisivo, y su impacto fue inmediato. «Fue la perfección. Fue sexy», comentó la actriz colombiana Sofía Vergara, mientras que Simon Cowell lo calificó como «posiblemente el más complicado que hemos visto».

A horas de la final, Matías Cienfuegos aseguró que están «ensayando y probando vestuarios» para el show que podría coronarlos campeones. Ambos coinciden en sentirse muy bien y «acompañados por nuestros países, sobre todo por Argentina», en esta etapa decisiva.

Siendo los únicos latinos en la competencia, Sirca Marea ha pedido el apoyo de los televidentes para la votación que se abrirá este martes a las 21 horas (hora de Argentina) por 12 horas. Para votar, los interesados deben estar en Estados Unidos o Puerto Rico e ingresar a la página web de la cadena NBC.

Si logran ganar, el premio de un millón de dólares les permitiría cumplir un sueño que va más allá del escenario: «Nos encantaría tener casa, perro, un espacio de entrenamiento para que la gente pueda venir a aprender. Compartir con gente que quiera aprender a volar», comentó Micaela, reflejando que su meta final es tener un hogar y un espacio para seguir compartiendo su arte.(Con información de Elonce)