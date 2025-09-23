Proponen una ley para regular gimnasios y natatorios en Entre Ríos y proteger la salud de los usuarios

Un proyecto de ley que establece la obligatoriedad de personal calificado, certificados médicos y condiciones de seguridad, será debatido en la Legislatura provincial.

Las Comisiones de Deportes y de Legislación General de la Legislatura entrerriana se reunirán para debatir un proyecto de ley que busca regular el funcionamiento de gimnasios y natatorios en la provincia. La iniciativa, impulsada por el diputado Carlos Damasco, tiene como objetivo principal garantizar la seguridad y la salud de las personas que realizan actividad física en estos establecimientos. Para el primer encuentro, se invitó al propio legislador y a la médica intensivista Marina Alegre, quien brindará su perspectiva técnica sobre los aspectos sanitarios del proyecto.

Puntos clave para la seguridad y el funcionamiento

El proyecto de ley establece una serie de requisitos fundamentales para los establecimientos y sus usuarios. En primer lugar, exige que todas las actividades físicas sean supervisadas por profesores de Educación Física con título habilitante. Esta medida busca asegurar que la guía profesional minimice los riesgos de lesiones y garantice una práctica adecuada.

En segundo lugar, se establece la obligatoriedad de que los usuarios presenten un certificado de aptitud física anual, que debe incluir los resultados de un electrocardiograma. Este requisito es crucial para detectar posibles afecciones cardíacas que puedan agravarse con el ejercicio. Además, el texto contempla la posibilidad de que se sumen otros estudios médicos complementarios según la reglamentación que se defina.

Finalmente, el proyecto incluye una lista de condiciones para la habilitación de los establecimientos:

Adhesión obligatoria a un servicio de emergencias médicas.

Capacitación del personal en reanimación cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios.

Condiciones sanitarias adecuadas en vestuarios y sanitarios.

en vestuarios y sanitarios. Disponibilidad de elementos de primeros auxilios en lugares de fácil acceso y visibles.

La propuesta, que busca crear un marco de seguridad integral, ha generado un amplio interés en el sector y se espera que el debate en la Legislatura sirva para consensuar una normativa que beneficie a toda la comunidad entrerriana.