Falleció Ricardo “Beto” Antivero, ex intendente de General Ramírez

El dirigente de la UCR, quien gobernó la ciudad entre 1995 y 1999, murió este lunes por la tarde.

La ciudad de General Ramírez se encuentra de luto tras el fallecimiento de Ricardo Alberto “Beto” Antivero, un destacado dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) y ex intendente de la localidad. Antivero, quien estuvo al frente del municipio entre 1995 y 1999, murió este lunes por la tarde, según confirmaron fuentes oficiales.

Desde el municipio de General Ramírez, se expresaron las condolencias a través de las redes sociales. En un mensaje institucional, se destacó el legado del ex intendente: “Acompañamos en este difícil momento a su familia, amistades y seres queridos, deseando que encuentren consuelo y fortaleza en este difícil momento”.(Informe Litoral)