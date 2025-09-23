Tragedia laboral en General Ramírez: un operario murió electrocutado tras caer sobre un tendido de alta tensión

El accidente se produjo en una empresa ubicada sobre la Ruta Nacional 12, dejando a la localidad sin suministro eléctrico.

Un trágico accidente laboral conmocionó a la localidad de General Ramírez en la mañana de hoy. Un hombre de 45 años falleció electrocutado mientras realizaba tareas de pintura en el frente de un comercio ubicado sobre la Ruta Nacional 12, en el kilómetro 388.

Según informaron fuentes policiales de la Comisaría local, el incidente se produjo cuando dos trabajadores se encontraban manipulando un andamio. La estructura de hierro de este, por motivos que aún se investigan, hizo contacto con un cableado de media tensión, provocando una descarga eléctrica fatal para uno de los operarios.

Tras la alerta, personal de la Comisaría de Ramírez, Bomberos Voluntarios, agentes sanitarios y la empresa de energía provincial acudieron de inmediato al lugar. El Ministerio Público Fiscal tomó intervención en el caso para llevar a cabo las diligencias necesarias que permitan esclarecer las circunstancias del lamentable suceso.(Informe Litoral)