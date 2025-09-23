Frigerio destacó inversiones y anunció rebaja de impuestos al sector avícola en Entre Ríos

El gobernador Rogelio Frigerio visitó la nueva planta de alimentos para mascotas de Sagemüller en el parque industrial de Seguí, empresa que confirmó su adhesión al Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI). Durante el recorrido, el mandatario anunció dos importantes medidas de alivio fiscal y financiamiento para el sector avícola.

El gobernador Rogelio Frigerio resaltó el crecimiento económico de la provincia y anunció medidas de alivio fiscal durante la inauguración de una nueva planta industrial en el Parque Industrial de Seguí. La nueva empresa se suma al Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI), que ya acumula $150.000 millones en inversiones y ha generado alrededor de 1.000 empleos industriales en menos de un año. Acompañado por el intendente local, Edgardo Müller, y el presidente de la empresa, Francisco Sagemüller, el mandatario afirmó que «cada vez que una empresa entrerriana decide invertir, no solo crece su planta, sino que también crece Entre Ríos».

Frigerio defendió el RINI como una herramienta «concreta, simple y transparente» que, a pesar del contexto económico difícil, ha demostrado que «cuando el Estado saca las trabas, los entrerrianos responden con más producción, empleo y oportunidades». En ese sentido, criticó a la oposición por no haber apoyado la ley en su momento.

El gobernador anunció una reducción del Impuesto a los Ingresos Brutos para el sector avícola. Instruyó a la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) para que la alícuota que pagan los productores se reduzca del 3% al 2%. Además, se enviará un proyecto de ley a la Legislatura para bajarla aún más, a 1,5%, en el próximo período fiscal.

También se presentó una nueva línea de créditos del Consejo Federal de Inversiones (CFI) para apicultores, con el fin de financiar la instalación de paneles solares y reducir sus costos energéticos. Esta iniciativa se complementa con una línea de financiamiento de Enersa que otorgará préstamos de hasta $200 millones a unas 80 empresas.

El intendente Müller destacó que el parque industrial de Seguí cuenta con 18 empresas y genera cerca de 200 empleos, gracias a la oferta de terrenos sin costo y una exención de impuestos por 10 años. Por su parte, el empresario Sagemüller, expresó su deseo de que el proyecto contribuya a la «estabilidad y progreso» de la región.

El evento contó con la presencia de una comitiva provincial que incluyó a los ministros de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso; de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas; y de Planeamiento, Darío Schneider. También asistieron los intendentes de Viale y Crespo, lo que demuestra la importancia del evento para el gobierno provincial.