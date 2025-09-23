Dolor en General Ramírez por el fallecimiento de Julio Blum

Se trata del pintor que perdió la vida este martes en un trágico accidente laboral cuando un andamio tocó un cable de alta tensión. Amigos, allegados y la comunidad en general expresaron su tristeza en redes sociales.

La ciudad de General Ramírez, en el departamento Diamante, se ve envuelta en luto tras el fallecimiento de de Julio Roberto Blum de 45 años. Se trata del trabajador que perdió la vida trágicamente mientras realizaba trabajo de pintura en una reconocida empresa en el kilómetro 388 de la ruta nacional 12, en el ingreso a la localidad.

Blum se encontraba junto a otro obrero ocasional realizando tareas de pintura en el frente del local comercial. “Al estar manipulando un andamio, la estructura de hierro habría tomado contacto con cableado de electricidad, generando una descarga que ocasionó el fallecimiento inmediato de uno de los trabajadores”, indicaron desde la Policía.

En el lugar intervinieron una ambulancia con personal sanitario, Bomberos Voluntarios del cuartel de General Ramírez y agentes de la empresa de energía provincial, ya que la descarga afectó una red de media tensión.

Dolor en las redes sociales

Tras conocido el hecho, inmediatamente amigos, allegados a la víctima y la comunidad en general lamentó la pérdida y manifestó sus muestras de dolor, destacando a Julio como así también sus trabajos de pintura y albañilería.

En tanto, la empresa Marcos Neumáticos, donde se produjo la tragedia, expresó en un comunicado: “Lamentamos profundamente la partida de Julio Blum y acompañamos a la familia en su pérdida. Nuestro más sentido pésame a sus seres queridos. La sucursal de General Ramírez permanecerá cerrada por hoy”. (Informe Litoral)