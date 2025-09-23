“Paraná ama la pizza”: una noche de descuentos para disfrutar en la ciudad

Los amantes de la pizza en Paraná tendrán una cita imperdible este miércoles 24 de septiembre. De 20:00 a 24:00 horas, se llevará a cabo una nueva edición de “Paraná ama la pizza”, una iniciativa organizada por la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná y el Ente Mixto de Turismo. La propuesta busca fomentar el consumo local y atraer tanto a vecinos como a turistas, ofreciendo un tentador 50% de descuento en una amplia lista de pizzerías y restaurantes de la ciudad.
Promoción y locales adheridos
La promoción será válida exclusivamente para aquellos que consuman en el salón de los establecimientos adheridos, sin incluir el servicio de delivery o take away. Los pagos podrán realizarse con cualquier medio, lo que facilita el acceso a la oferta para todos los comensales. Además, algunos locales como Las Vegas Pizzería, La Fourchette Restaurante, Lennox Bar y Arde Flora contarán con opciones sin TACC, permitiendo que las personas celíacas también puedan disfrutar de la velada, aunque se recomienda realizar una reserva previa.
Desde la organización, se destacó que el objetivo de esta acción es doble: por un lado, dinamizar la actividad gastronómica, y por otro, consolidar a Paraná como un atractivo polo turístico en la región. La noche promete ser una oportunidad ideal para compartir en familia o con amigos, aprovechando la oportunidad de disfrutar de sabores a mitad de precio.
COMENTÁ LA NOTA