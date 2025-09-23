Operativos policiales en Strobel culminaron con la detención de un joven y la recuperación de bienes robados

La Jefatura Departamental Diamante intensifica su presencia en la localidad, logrando la detención de un hombre por intento de robo y la recuperación de herramientas y aparatos electrónicos.

La Jefatura Departamental Diamante ha reforzado la seguridad en la localidad de Strobel con un amplio despliegue de personal de la Comisaría de Strobel, el Comando Radioeléctrico y la división de Investigaciones. Los operativos de prevención, que incluyen recorridas en espacios públicos y puestos de control aleatorios, ya han dado sus primeros resultados con la detención de un joven y el recupero de diversos objetos que habían sido sustraídos.

Violación de domicilio y hallazgos en la comunidad

Durante la noche de este lunes, en el sector de Proyectada 3, agentes policiales detuvieron a un joven de 23 años. El hombre fue sorprendido en el patio de una propiedad privada y, al notar la presencia policial, se deshizo de un arma de fuego de fabricación casera, la cual fue incautada. La Fiscalía local dispuso su inmediata detención por el delito de violación de domicilio en flagrancia.

En el marco de otra investigación, la Comisaría de Strobel logró recuperar varios objetos que habían sido reportados como robados. Tras una denuncia, el personal policial reunió las pruebas necesarias para identificar al presunto autor y, al rastrear los bienes, descubrió que habían sido adquiridos por vecinos de la zona. Se encontraron herramientas de mano, aparatos de informática y teléfonos celulares, que fueron rápidamente restituidos a sus legítimos dueños.

Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para que no adquieran objetos de dudosa procedencia, ya que esto contribuye a la cadena delictiva. Los operativos continuarán en la zona para garantizar la seguridad de los ciudadanos y prevenir futuros delitos.(Informe Litoral)

