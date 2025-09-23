Racing vs. Vélez: hora, TV y posibles formaciones

La "Academia" intentará hacer valer la ventaja de 1-0 obtenida en la ida, mientras que el "Fortín" buscará revertir el resultado en el Cilindro de Avellaneda.

Racing y Vélez jugarán este martes desde las 19:00 en el estadio Presidente Perón, sin hinchas visitantes, el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

La Academia ganó la ida en Liniers por 1-0 por un gol de Adrián “Maravilla” Martínez, en un duelo que tuvo la expulsión de Lisandro Magallán y la anulación de un tanto de Aarón Quirós para el Fortín.

Ambos equipos llegan en buen momento tras imponerse en sus compromisos del fin de semana y buscarán el pasaje a la semifinal del certamen internacional.

Así llegan Racing y Vélez al partido por la Copa Libertadores

Tras un comienzo turbulento en el Torneo Clausura, el vigente campeón de la Copa Sudamericana logró despegarse del fondo de la Zona A y encadenó tres victorias seguidas: ante San Lorenzo, el propio Vélez y Huracán, en su triunfo más reciente.

En ese encuentro, el DT Gustavo Costas aprovechó para rotar y dar descanso a varios titulares pensando en la Copa.

Por su parte, el equipo de Guillermo Barros Schelotto suma cinco partidos invicto y viene de vencer a San Martín en San Juan con goles de Manuel Lanzini y Dilan Godoy.

Además, recibió la buena noticia de la renovación de Maher Carrizo hasta 2027, confirmada por el presidente Fabián Berlanga.

La probable formación de Racing vs. Vélez, por la Copa Libertadores

Facundo Cambeses, Facundo Mura, Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Bruno Zuculini o Matías Zaracho; Santiago Solari o Duván Vergara, Adrián Martínez DT: Gustavo Costas.

La probable formación de Vélez vs. Racing, por la Copa Libertadores

Tomás Marchiori, Jano Gordon o Agustín Lagos, Emanuel Mammana, Aarón Quirós, Elias Gómez, Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat , Tomás Galván o Manuel Lanzini, Maher Carrizo, Imanol Machuca y Michael Santos o Braian Romero DT: Guillermo Barros Schelotto.

Racing vs. Vélez, por la Copa Libertadores: hora, TV y árbitro

Hora: 19.00

TV: Fox Sports

Árbitro: Esteban Ostojich

VAR: Andrés Cunha

Estadio: Presidente Perón

