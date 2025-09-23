Javier Milei se reunirá con Donald Trump en Nueva York en busca de respaldo económico

El presidente argentino, en su viaje a Estados Unidos, busca apoyo político y financiero ante la crisis económica y los próximos vencimientos de deuda.

El presidente argentino, Javier Milei, arribó este martes a Nueva York para una importante reunión con el ex mandatario estadounidense y actual candidato presidencial Donald Trump. El encuentro, que ocurre en medio de un contexto de inestabilidad económica en Argentina, busca fortalecer el respaldo político y la cooperación financiera por parte de la administración estadounidense.

Según la agenda oficial, Milei asistirá primero a la intervención de Trump en la 80ª Asamblea General de la ONU. Posteriormente, a las 12:45, se llevará a cabo la reunión bilateral entre ambos líderes. Se espera que durante este encuentro, Trump ratifique su apoyo político y la predisposición de su gobierno para brindar auxilio financiero a Argentina. La negociación con el Tesoro norteamericano es crucial, considerando los vencimientos de deuda de us4.000 en enero y 4.500 millones en julio de 2026.

La visita de Milei se da en un momento en que la Casa Blanca considera a Argentina un aliado estratégico en la región, especialmente ante las tensiones con el presidente de Brasil, Lula da Silva. El alineamiento ideológico entre Milei y Trump podría facilitar un acuerdo de cooperación financiera que ayude a estabilizar la economía argentina.

Más tarde, el presidente argentino se reunirá con Kristalina Georgieva, titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), quien recientemente expresó su respaldo a la Argentina. La comitiva de Milei también incluye al canciller Gerardo Werthein, al ministro de Economía Luis Caputo, a la secretaria general de la Presidencia Karina Milei y al vocero presidencial Manuel Adorni.

El miércoles, Milei se dirigirá a la Asamblea General de la ONU y recibirá el premio «Ciudadano Global 2025» del Atlantic Council.(Ámbito)