La Justicia intervino por la publicidad de la Shell de Crespo

Desde la esfera de instrucción penal se iniciaron actuaciones por el video publicitario que simulaba el secuestro de una mujer. La medida se suma al expediente iniciado por la Jueza Dra. Vanesa Visconti.

El Ministerio Público Fiscal abrió una investigación de oficio, ante la publicación de un reels en una cuenta oficial de red social de la estación de servicio Shell Crespo. El fragmento actuado, en el que se simula que playeros deciden descartarse de la mujer encargada del marketing, es el foco de la acción.

La decisión fue adelantada a Entre Ríos Ahora por fuentes de la Procuración General de la Provincia: «Vamos a iniciar de oficio una investigación preparatoria, ante la posibilidad de que exista apología del delito», señalaron las fuentes.

Dicho legajo, es independiente al expediente iniciado por la Jueza Dra. Vanesa Visconti, ante los estrados del Juzgado de Paz y Familia de la ciudad.

