El consumo cayó en agosto respecto a julio: los rubros más afectados

El consumo masivo volvió a mostrar signos de debilidad en agosto, con una contracción del 1,9% frente a julio, de acuerdo con un informe de la consultora Scentia. Los formatos más afectados fueron los kioscos y almacenes, que descendieron 4,4%, y las farmacias, con una baja de 2,6%. Los autoservicios independientes retrocedieron 2,2% y los mayoristas lo hicieron un 0,9%.

El director de Scentia, Osvaldo Del Río, explicó que en el octavo mes del año “se repite el signo positivo en la mirada agregada, logrando un +4% en la variación respecto del mismo mes de 2024, mientras que en el acumulado anual alcanza un +1,2%”. Sin embargo, advirtió que “continúa siendo dispar el comportamiento de los canales”, con diferencias notorias entre los formatos tradicionales y los más modernos.

Supermercados y ventas online, en terreno positivo

A contramano de la tendencia negativa, el comercio electrónico creció 5,2% en agosto y las cadenas de supermercados mostraron un incremento de 2,2%. En la comparación interanual, el e-commerce registró una suba de 13,3% y ya acumula una expansión de 10,2% en lo que va de 2025, consolidándose como el canal de mayor dinamismo.

En cambio, los supermercados de cadena evidenciaron una caída de 5,1% interanual y acumulan un retroceso de 5,4% en los primeros ocho meses del año. Los mayoristas también sintieron el impacto, con un retroceso de 8,1% interanual y 2,3% en lo que va del año.

Canastas de consumo con contrastes

El análisis por categorías mostró que los productos perecederos lideraron las subas con un alza de 9,8% interanual, seguidos por los artículos impulsivos (9,6%) y los alimentos (6,2%). También crecieron las ventas de bebidas sin alcohol (4,5%), limpieza del hogar (4,3%) y desayuno y merienda (2,3%).

En contraste, las ventas de higiene y cosmética retrocedieron 3,1%, mientras que las de bebidas alcohólicas bajaron 2% interanual. La consultora concluyó que, aunque el consumo muestra una leve recuperación respecto del año pasado, la tendencia sigue siendo heterogénea y con mayor fragilidad en los formatos tradicionales como almacenes, kioscos y farmacias. (Ámbito)

